Мужчина с ножом пытался проникнуть в школу в Волгограде

РИА «Новости»: в Волгограде задержали мужчину, пытавшегося войти в школу с ножом

В Волгограде мужчина с ножом попытался проникнуть в школу. Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном ГУВД.

Сигнал тревоги поступил днем. По адресу выехали сотрудники ППС и Росгвардии. Мужчину задержали на месте. Предположительно, он перед этим употребил наркотики. Полиция проводит проверку.

Ранее в Краснодаре восьмиклассник напал в школе с ножом на сверстников, в итоге пять школьников получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве и халатности.

Самому подростку избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий — ему нельзя посещать школу, пользоваться интернетом, выходить из дома с 21:00 до 08:00, выезжать из региона, общаться с потерпевшими по делу, а также отправлять и получать почту и ходить на массовые мероприятия.

Позже суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.