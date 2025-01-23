Студент из Канады за месяц собрал дома термоядерный реактор с помощью ИИ

Канадский студент самостоятельно собрал дома термоядерный реактор с помощью искусственного интеллекта. О том, как ему удалость провернуть такой эксперимент дома, молодой человек рассказал на своей страничке в соцсети X .

Студент Университета Ватерлоо в Канаде Худхайфа Назурдин, зарегистрированный в социальной сети под ником HudZah, подробно поделился с подписчиками сборкой термоядерного реактора. По словам молодого человека, на это у него ушло около месяца и сто долларов. Руководил процессом Claude — нейросеть от Anthropic.

«Я скормил Claude все свои технические описания, и это очень помогло», — написал Худхайфа Назурдин в «Х».

Около недели студент потратил на проектирование и закупку необходимых для реализации задумки деталей. Их ему удалось найти в магазинах электроники, строительных товаров и на онлайн-платформах.

Первая, демонстрационная модель, не смогла выполнить синтез. На четвертой неделе, проведя многочисленные испытания и устранив утечки вакуума, у студента получилось добиться давления 25 микрон (0,025 мм. рт. ст.) и получить плазму.

Ранее стало известно, что США ограничат экспорт передовых чипов и моделей искусственного интеллекта, чтобы эти технологии не попали в недружественные страны.