США не стали разрешать Украине бить западным оружием вглубь России после заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бразильский журналист Пепе Эскобар.

«Вкратце, [Запад] струсил и пошел на попятную после того одноминутного интервью Путина на улице в Санкт-Петербурге, где он напрямую сказал, что если НАТО изменят саму природу этого конфликта, то Россия будет действовать соответственно», — отметил журналист.

В Вашингтоне услышали и правильно интерпретировали это заявление, считает Эскобар. Поэтому было срочно принято решение не допустить ВСУ наносить удары вглубь России американским дальнобойным оружием.

Путин предупредил Запад, что разрешение на удары ВСУ по российской территории будет означать вовлечение НАТО в конфликт. Россия примет ответные меры, заявил глава государства.