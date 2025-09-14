Строительство завода для украинских ракет в Европе назвали незаконным

DR: Дания приняла решение о строительстве завода FirePoint с нарушением закона

Правительство Дании решило построить завод для украинской оборонной компании FirePoint с нарушением закона. Об этом сообщила вещательная корпорация DR .

Юрист Кристоффер Бадсе отметил, что закон использовался для создания исключений в максимально возможной степени, чем это было необходимо. Для скорейшего запуска проекта датские власти нарушат около 20 нормативно-правовых актов страны.

Строительство завода стало возможным, отметили журналисты, благодаря появившимся у правительства Дании широким полномочиям по отмене других законов.

Жалобы граждан также не рассматриваются, если проект служит чрезвычайным ситуациям или «важным целям национальной обороны».

Ранее стало известно, что Дания будет производить топливо для украинских дальнобойных ракет. Построить завод намереваются возле авиабазы Скидструп, где дислоцированы истребители F-16.