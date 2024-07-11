Стремится к сотрудничеству. Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС

Глава парламента Гафарова: Азербайджан хочет присоединиться к БРИКС

Фото: РИА «Новости»

Азербайджан хочет быть полноправным участником БРИКС. О стремлении страны стать частью организации заявила председатель парламента республики Сахиба Гафарова. Ее процитировал ТАСС.

«Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС», — отметила спикер парламента Азербайджана.

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в очереди на вступление в БРИКС стоят 24 государства. Также она отметила, что расширение объединения явно досаждает Западу.

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