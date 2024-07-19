Следователи Федерального бюро расследований заявили, что стрелявший в бывшего президента США Дональда Трампа Томас Крукс выслеживал члена британской королевской семьи, планируя совершить покушение и на него. Об этом сообщило издание Mirror .

Следователи взломали мобильный телефон стрелка, выяснив, что Трамп мог бы стать не единственной жертвой, если бы Крукса не ликвидировали. Помимо слежки за неназванным членом королевской семьи, он присматривался и к другим высокопоставленным «целям» — демократу и президенту Джо Байдену, директору ФБР Кристоферу Рэю и генпрокурору Меррику Гарленду.

В телефоне Крукса были фотографии действующего американского лидера, а также даты проведения митингов политиков и национального съезда Демпартии в августе.

Следователи выясняют мотивы покушения на Трампа, которые для них пока остаются «загадкой».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что заражение Байдена коронавирусом — идеальное время для Трампа, чтобы набрать политические очки. В глазах фанатов он уже стал «лидером, мучеником и героем», спасенный высшими силами для дальнейшего руководства США.