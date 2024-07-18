Пушков назвал идеальное время для Трампа набирать политические очки
Пушков назвал ковид Байдена идеальным временем для Трампа набирать очки
Заражение президента США Джо Байдена коронавирусом является идеальным временем для Дональда Трампа, чтобы набирать собственные политические очки. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
«Для Трампа это идеальное время, чтобы набирать очки. В глазах фанатов он — лидер, мученик и герой, который волей Господа или чудом избежал покушения и предназначен для дальнейшего руководства США. Он выглядит словно необоримая сила для своих врагов», — отметил сенатор.
Белый дом ранее сообщил, что Байден заразился коронавирусом, у него появились первые симптомы. Президент перенес вакцинацию, на период болезни он будет исполнять работу главы государства на самоизоляции в резиденции в Делавэре.
Ранее Трамп упрекнул Байдена в том, что его политика привела к сближению Китая, России, Северной Кореи и Ирана.