Пушков назвал идеальное время для Трампа набирать политические очки

Пушков назвал ковид Байдена идеальным временем для Трампа набирать очки

Annabelle Gordon
Фото: Annabelle Gordon/Global Look Press

Заражение президента США Джо Байдена коронавирусом является идеальным временем для Дональда Трампа, чтобы набирать собственные политические очки. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Для Трампа это идеальное время, чтобы набирать очки. В глазах фанатов он — лидер, мученик и герой, который волей Господа или чудом избежал покушения и предназначен для дальнейшего руководства США. Он выглядит словно необоримая сила для своих врагов», — отметил сенатор.

Белый дом ранее сообщил, что Байден заразился коронавирусом, у него появились первые симптомы. Президент перенес вакцинацию, на период болезни он будет исполнять работу главы государства на самоизоляции в резиденции в Делавэре.

Ранее Трамп упрекнул Байдена в том, что его политика привела к сближению Китая, России, Северной Кореи и Ирана.

Малышева рассказала, как безопасно бороться с болью

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

Насущная проблема больших городов. Почему электросамокаты лучше запретить

Обманули хомяка. Мошенники воруют аккаунты в игре Hamster Kombat

В Канаде умерла 10-летняя звезда TikTok. Кто такая Bella Brave

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте