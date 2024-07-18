Пушков назвал идеальное время для Трампа набирать политические очки

Заражение президента США Джо Байдена коронавирусом является идеальным временем для Дональда Трампа, чтобы набирать собственные политические очки. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Для Трампа это идеальное время, чтобы набирать очки. В глазах фанатов он — лидер, мученик и герой, который волей Господа или чудом избежал покушения и предназначен для дальнейшего руководства США. Он выглядит словно необоримая сила для своих врагов», — отметил сенатор.

Белый дом ранее сообщил, что Байден заразился коронавирусом, у него появились первые симптомы. Президент перенес вакцинацию, на период болезни он будет исполнять работу главы государства на самоизоляции в резиденции в Делавэре.

Ранее Трамп упрекнул Байдена в том, что его политика привела к сближению Китая, России, Северной Кореи и Ирана.