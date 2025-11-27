Стрелявший в нацгвардейцев вблизи Белого дома раньше работал с ЦРУ

Открывший стрельбу рядом с Белым домом в Вашингтоне ранее сотрудничал с правительственными структурами США, в том числе ЦРУ в Афганистане при прошлом президенте Джо Байдене. Об этом заявил директор управления Джон Рэтклифф в беседе с телеканалом Fox News .

«После провального вывода [американских] войск из Афганистана [в 2021 году] при администрации Джо Байдена, эта же администрация оправдала прибытие стрелявшего в США в сентябре 2021 года его предыдущей работой на правительство США», — сказал он.

Рэтклифф также подчеркнул, что нападавшему изначально нельзя было выдавать право въезда на территорию страны. Ранее он сотрудничал с ЦРУ, помогал американским силам в Кандагаре.

Как отметил представитель администрации американского лидера в беседе с Reuters, стрелявшему предоставили убежище в Штатах в этом году, после переизбрания нынешнего лидера США Дональда Трампа.

Американский лидер назвал стрельбу в Вашингтоне актом терроризма и преступлением против человечности. Из-за нападения пострадали два нацгвардейца, их отправили в больницу в критическом состоянии.