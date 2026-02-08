Стрелявшего в генерал-лейтенанта Алексеева задержали в Дубае

Мужчину, совершившего покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве, задержали в Дубае. Арабские Эмираты выдали его российской стороне, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Также при содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в городе Дубай задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир, 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем преступления», — отметили в ведомстве.

Правоохранители установили личности пособников нападавшего, ими оказались двое граждан России.

Покушение на Алексеева произошло в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. В высокопоставленного военного выстрелили несколько раз.

Несмотря на серьезные ранения, он выжил. Врачи прооперировали Алексеева, он пришел в сознание в больнице.