Стрельбу в школе на западе Канады устроил психически больной трансгендер

«Гутерриш был опечален известием о трагической стрельбе в Тамбл-Ридж, Британская Колумбия. Выражает глубочайшие соболезнования пострадавшим и сочувствие правительству и народу Канады», — сказал его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Тамблер-Ридж находится в отдаленной местности к северо-востоку от Ванкувера. По информации ООН, при нападении на местную школу погибли восемь человек и 25 пострадали. Стрелок родился мужчиной, но проходил трансгендерный* переход и идентифицировал себя как женщина.

Командующий Королевской канадской конной полицией в Британской Колумбии, заместитель комиссара Дуэйн Макдональд сообщил Reuters, что он наложил на себя руки сразу после преступления. В стрелке опознали 18-летнего Джесси Ван Рутселаара, который шесть лет назад решил сменить пол*. Он неоднократно задерживался на основании закона о психическом здоровье для проведения обследования и учился в этой школе, но бросил четыре года назад.

По версии следствия, Рутселаар начал с убийства своей матери и 11-летнего сводного брата. Из дома трансгендер* направился в школу, где застрелил учительницу, трех 12-летних девочек, двух мальчиков 12 и 13 лет. Полиция изъяла длинноствольное ружье и модифицированный пистолет.

Итого, по словам Макдональда, погибли девять человек, включая самого преступника. Прежнюю информацию о 10 жертвах он опроверг. Двое тяжелораненых находятся в больнице.

Произошедшее в Тамблер-Ридж стало одним из самых массовых убийств в истории Канады. Уцелевших учеников перевели на дистанционный формат обучения.

* ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.