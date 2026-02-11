Массовый шутинг в Канаде: жертвами женщины-стрелка стали девять человек

В Канаде при стрельбе в школе погибли 10 человек

Новый случай шутинга произошел в Канаде: огонь открыла женщина в школе Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия. Жертвами стали девять человек. Подозреваемая в стрельбе также погибла, сообщил Global News .

Полицейские обнаружили тела шести погибших в здании, еще один человек скончался по дороге в больницу. Двух других жертв нашли в «месте, связанном с происшествием». Женщина, которая открыла огонь, по предварительным данным, скончалась от травм, которые нанесла сама себе.

Двоих пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницу вертолетом, еще около 25 человек проходят обследование. Школа, где учатся около 170 детей с седьмого по 12 классы, будет закрыта до конца недели. Начальная школа неподалеку также приостановила работу.

Полиция пока не установила мотив нападения и не сообщила подробностей о погибших, сославшись на неприкосновенность частной жизни. Расследование продолжается.