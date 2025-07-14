Стрельбу Эстонии из HIMARS назвали провокацией в Кремле

Страны Балтийского региона занимаются провокациями. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков расценил учебную стрельбу из HIMARS эстонскими военными, его слова привел РБК .

По его словам, Россия намерена отстаивать свои интересы в Балтийском регионе.

«Россия — балтийское государство и намерена отстаивать законные интересы в этом регионе. То, что многие страны занимаются провокационными действиями, является совершенно очевидной реальностью», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Балтика превратилась в регион с атмосферой напряженности из-за агрессивной политики прибрежных государств Европы.

На прошлой неделе военные Эстонии провели стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS на острове Сааремаа, поразив морские цели на дальности 15 километров менее чем за минуту.

Ранее в Эстонии подтвердили готовность принять самолеты НАТО с ядерным оружием.