В Эстонии подтвердили готовность принять самолеты НАТО с ядерным оружием

Эстония готова принимать военные самолеты стран НАТО, которые могут нести ядерное оружие. Об этом заявил глава Минобороны прибалтийской республики Ханно Певкур в комментарии газете Postimees .

Министр заявил, что истребители F-35, способные нести тактические ядерные бомбы, уже побывали в Эстонии и скоро снова будут защищать ее воздушное пространство.

«Если некоторые из [этих самолетов] независимо от страны происхождения имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников», — добавил он.

Генсек НАТО Марк Рютте выступил на конференции в Великобритании и объявил, что страны альянса планируют заказать у США 700 истребителей F-35 в ближайшие четыре года. Великобритания заявила о намерении приобрести 12 новых F-35A, а также присоединиться к ядерной миссии НАТО.

Новая техника будет также применяться для разработки самолетов двойного назначения и усиления военного сдерживания альянса, сообщили «Известия».