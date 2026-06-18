Стрельба в Миссисипи привела к гибели младенца и массовым акциям протеста
В американском штате Миссисипи полицейские застрелили годовалого ребенка. Как сообщил телеканал ABC News, это спровоцировало массовые протесты.
Правоохранители прибыли к супермаркету Walmart по вызову о краже и заметили на парковке двух человек с ребенком, предположительно выбегавших из магазина. Когда те попытались уехать на автомобиле, водитель едва не сбил сотрудника полиции, после чего полицейские открыли огонь. Пуля попала в годовалого мальчика, он погиб на месте.
После трагедии люди вышли на улицы города. В ходе столкновений правоохранители применили слезоточивый газ. По данным на текущий момент, новых жертв, пострадавших или задержанных нет.
«Они открыли огонь, что привело к смерти невинного годовалого ребенка. Мы намерены добиваться справедливости для малыша Коэна и жизни, которая была у него отнята», — заявил адвокат семьи погибшего.
В марте в США мужчину без рук и ног задержали за то, что он застрелил человека.