Стрельба произошла у консульства США в Торонто
Утром 10 марта неизвестный открыл стрельбу неподалеку от консульства США в Торонто. Об этом сообщил телеканал CBC.
ЧП произошло на пересечении улиц Queen Street West и University Avenue. На месте стрельбы обнаружили гильзы и следы от попадания боеприпасов на ближайшем здании.
Информация о пострадавших не поступала, полиция пока не установила вероятных подозреваемых. На время расследования южную сторону University Avenue возле консульства временно перекрыли.
Днем ранее женщина из автомобиля обстреляла дом американской певицы Рианны в Беверли-Хиллз, когда селебрити находилась внутри. Полиция задержала подозреваемую, ее мотивы устанавливаются.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте