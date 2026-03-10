Стрельба произошла у консульства США в Торонто

Утром 10 марта неизвестный открыл стрельбу неподалеку от консульства США в Торонто. Об этом сообщил телеканал CBC .

ЧП произошло на пересечении улиц Queen Street West и University Avenue. На месте стрельбы обнаружили гильзы и следы от попадания боеприпасов на ближайшем здании.

Информация о пострадавших не поступала, полиция пока не установила вероятных подозреваемых. На время расследования южную сторону University Avenue возле консульства временно перекрыли.

Днем ранее женщина из автомобиля обстреляла дом американской певицы Рианны в Беверли-Хиллз, когда селебрити находилась внутри. Полиция задержала подозреваемую, ее мотивы устанавливаются.