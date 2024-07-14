«Стрельба делает меня сильнее». В Китае выпустили футболки с Трампом после покушения

Китайскую торговую платформу Taobao заполонили футболки с изображением бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сделанным в первые минуты после покушения на него. Об этом сообщили журналисты South China Morning Post .

По данным издания, китайские торговцы молниеносно сориентировались и запустили первую партию футболок с Трампом раньше, чем лидеры стран по всему миру отреагировали на покушение.

«Мы выставили футболки на Taobao, как только увидели новость о стрельбе. И, хотя мы их даже не успели напечатать, в течение трех часов мы увидели более двух тысяч заказов из Китая и США», — процитировали авторы статьи одну из продавщиц платформы.

Она уточнила, что всего минуты хватает на изготовление одной футболки. На продукции изображение Трампа и лозунг: «Стрельба делает меня сильнее». Стоимость мерча составляет 43 юаня или 518 рублей, а по скидке — 39 юаней, (470 рублей).

Ранее покушение на бывшего президента США Дональда Трампа назвали «чистым Голливудом». В произошедшем нашли пять странностей, в том числе в действиях охраны.