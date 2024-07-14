«Стрельба делает меня сильнее». В Китае выпустили футболки с Трампом после покушения

South China Morning Post: в Китае появились футболки с Трампом после покушения

Xin Hua / XinHua / global look press
Фото: Xin Hua / XinHua / global look press

Китайскую торговую платформу Taobao заполонили футболки с изображением бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сделанным в первые минуты после покушения на него. Об этом сообщили журналисты South China Morning Post.

По данным издания, китайские торговцы молниеносно сориентировались и запустили первую партию футболок с Трампом раньше, чем лидеры стран по всему миру отреагировали на покушение.

«Мы выставили футболки на Taobao, как только увидели новость о стрельбе. И, хотя мы их даже не успели напечатать, в течение трех часов мы увидели более двух тысяч заказов из Китая и США», — процитировали авторы статьи одну из продавщиц платформы.

Она уточнила, что всего минуты хватает на изготовление одной футболки. На продукции изображение Трампа и лозунг: «Стрельба делает меня сильнее». Стоимость мерча составляет 43 юаня или 518 рублей, а по скидке — 39 юаней, (470 рублей).

Ранее покушение на бывшего президента США Дональда Трампа назвали «чистым Голливудом». В произошедшем нашли пять странностей, в том числе в действиях охраны.

Сакральная жертва и мученик системы. Президентство Трампа стало неизбежным

Три мага, ангел-хранитель и обереги. Трамп выжил, но впереди — еще два покушения

Его спасло чудо. Что известно о покушении на Дональда Трампа

Потерял все шансы стать президентом. Выстрел в Трампа попал в Байдена

Царапина на щеке, уход от продюсера, свадьба. Кто такая Миа Бойка

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте