Президент Украины Владимир Зеленский, глава евродипломатии Кая Каллас и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен постоянно говорят о победе Украины, несмотря на очевидные провалы ВСУ. Они повторяют эти не соответствующие действительности фразы как аффирмации, заявил эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

Он предположил, что ЕС и украинский президент хотят убедить себя и других, что страна еще может затянуть конфликт и якобы выйти из него победителем. Такое поведение он назвал стратегией аффирмаций.

«Зеленский просыпается и по утрам говорит: „Мы не проигрываем конфликт мы не проигрываем конфликт“. Кая Каллас делает также, Урсула [фон дер Ляйен] делает также», — подчеркнул эксперт.

Христофору охарактеризовал подобное поведение как безумное.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал. что Украина не сможет продолжать воевать после того, как ВС России освободят Донбасс и Запорожье. По его словам, республика лишится возможности поддерживать боеготовность.