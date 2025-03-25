«Стратегический успех». В РФПИ оценили значение Черноморской сделки с США

Заключение соглашения с США в Эр-Рияде о возобновлении Черноморской зерновой инициативы станет стратегическим успехом России. Об этом Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в Telegram-канале.

Он отметил, что черноморская сделка содействует беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

«И для России, и для США это будет не только гуманитарным вкладом, но и стратегическим успехом. Совместным успехом», — подчеркнул Дмитриев.

Администрация президента Дональда Трампа готова сотрудничать с властями России, и это позволит обеспечить зерном дополнительно более 100 миллионов человек по всему миру.

По мнению главы РФПИ, совместная работа в рамках инициативы также содействует беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Ранее Кремль опубликовал заявление по итогам встречи России и США в Эр-Рияде. Стороны достигли договоренностей по безопасности судоходства в Черном море и восстановлению экспорта российских сельхозтоваров.