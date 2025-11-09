Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас увлеклась, пытаясь отомстить России за исторические обиды. Так в соцсети Х ирландский журналист Брайан Макдональд прокомментировал введение дополнительных визовых ограничений для россиян.

По его словам, свободно говорящая по-русски Каллас точно знает, кого из россиян они заденут. Это не элита, не представители силовых структур, не бизнес-магнаты, а небольшая часть российского общества, прозападно настроенная. Именно их Брюссель посчитал за расходный материал.

«Каллас знает, что это стратегический автогол, но она так поглощена поиском зрелищного возмездия за исторические обиды, что ей все равно», — заявил журналист.

Макдональд напомнил, что Россия смягчила правила въезда для граждан Евросоюза в последние годы. Каллас прекрасно осознает, что этим решением с визами именно Запад начал возводить новый железный занавес.

Действия Брюсселя создают впечатление, что «ЕС — это разваливающийся блок, захлопывающий шторы», резюмировал журналист.

Один из пользователей под его публикацией написал, что Каллас и является типичным номенклатурным ребенком и создает еще больше проблем в этом мире.

Ранее пользователи соцсети X обвинили Каллас в расизме из-за слов про привилегии для россиян, отметив, что европейцами правят идиоты.