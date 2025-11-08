«Нами правят идиоты». Каллас обвинили в расизме из-за слов о россиянах

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас столкнулась с критикой после того, как назвала поездки в Европу привилегией, недоступной россиянам. Пользователи соцсети X обвинили ее в расизме и двойных стандартах.

Один из комментаторов отметил, что все действия ЕС против России предпринимаются по одной и той же схеме — минимальное реальное воздействие, дающее психологический эффект, выгодный для президента Владимира Путина. Кроме того, обеспеченные россияне и дальше смогут путешествовать, это их не затронет.

«Единственные, кому это посылает сигнал, — это оставшиеся в России и Европе настроенные россияне, и этот сигнал громкий и ясный: „Отвалите, для нас вы грязные русские, что бы вы ни думали“. Разумеется, именно про это Путин и говорил им много лет. Поздравляю. Нами правят идиоты», — заключил он.

Другой комментатор обвинил Каллас, что лишь подливает масла в огонь и потребовал, чтобы она не мешала россиянам путешествовать. Третий пользователь опубликовал картинку с мигрантами, плывущими на резиновой лодке, подписав ее словом «привилегия».

«Американцам и израильтянам тоже предлагаете запретить въезд в Европу? Они начали бесчисленное количество конфликтов. Почему это касается только России? Двойные стандарты?» — задался вопросом другой пользователь.

По словам еще одного комментатора, отказ в выдаче виз простым гражданам лишь на основании их национальности превращает дипломатию в расизм. Это не защита европейских ценностей, а их разрушение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Каллас человеком редчайшего ума, высмеяв за слова о поездках в Европу для привилегированных.