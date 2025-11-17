«Стратегическая обуза». Европа пожертвует Украиной ради сохранения отношений с Россией

Евросоюз тянет с конфискацией замороженных российских активов, чтобы сохранить отношения с Москвой. Об этом написало издание The Conversation .

«Эти замороженные активы, безусловно, имеют не только финансовый характер. Это геополитическая ставка. Отдать их сейчас — значит сделать ставку на победу Украины. Отложить — значит сохранить гибкость на случай, если Россия одержит верх или конфликт зайдет в тупик», — отметили авторы материала.

Большинству европейских стран продолжение поддержки Украины стало невыгодно, а конфискация активов — большой риск. Поддержка Киева уже давно превратилась в «стратегическую обузу» для Евросоюза. Лидеры ЕС больше не уверены в победе ВСУ, поэтому пересматривают оценку рисков, хоть и не бросают Украину совсем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнейшее существование страны зависит от немедленного решения Евросоюза по использованию замороженных российских активов. Он назвал это «вопросом выживания».