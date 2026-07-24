Страшный удар по детям. Минск предупредил Варшаву о готовящейся мести

В Минске выяснили, что мишенью для атаки могут стать дети белорусской активистки. Женщина с семьей сейчас живет в Польше.

Теракт, как предполагают силовики, готовит злоумышленник с уголовным прошлым. В Белоруссии этого мужчину осудили по уголовным статьям. Преступник находится на польской территории, недавно Варшава аннулировала его документы на право пребывания.

Предполагаемым мотивом для планируемого теракта названа месть. Террорист остался недоволен тем, что женщина не оказала ему достаточного содействия в продлении статуса дополнительной защиты.

Ранее поляки потребовали сократить помощь беженцам с Украины.