Страшное предсказание о будущем мира сделали в США

Результат выборов президента в США способен приблизить планету к третьей мировой войне. Об этом в социальной сети X написал ветеран Военно-морского флота США и американский активист Джек Пособец.

«Мы узнаем через шесть недель, получим ли Третью мировую войну, или у нас будут доступные продуты», — сказал он.

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября. Республиканскую партию на них представит экс-президент Дональд Трамп, а Демократическую — Камала Харрис.

Трамп отмечал, что в случае победы на выборах сразу же созвонится с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским и призовет их к урегулированию конфликта. Он упрекнул нынешнюю администрацию страны во главе с Джо Байденом в отсутствии диалога с российским руководством.

Ранее стало известно, что Зеленский пока что не встретился с Трампом в ходе визита в США.