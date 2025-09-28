«Страшно смотреть». Лукашенко пообещал разобраться с чиновниками за показуху

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Могилевскую область, где устроил разнос вице-премьеру Юрию Назарову и другим подчиненным за состояние полей. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого» .

В ходе разговора с чиновниками он начал отчитывать присутствующих, сравнивая ситуацию с хозяйством, полученным им 40 лет назад. Белорусский лидер заметил, что вдоль дороги растет хорошая кукуруза, но в другой стороне наблюдается плачевная ситуация.

«Это кошмар! Это ужас! Тут полная бесхозяйственность. И для показухи возле дороги вроде хорошо, поехал туда — страшно смотреть», — сказал Лукашенко.

Разгневанный президент Белоруссии также увидел на полях чужую технику и пообещал разобраться с чиновниками.

Во время рабочей поездки Лукашенко посетил предприятие ЗАО «АСБ-Агро Городец», которым руководил в 1980-х годах. Беседуя с сотрудниками предприятия глава государства признался, что приехал, потому что оно ему постоянно снится.