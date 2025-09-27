«Не отпускает». Лукашенко рассказал о своем необычном сне

Лукашенко рассказал, что ему часто снится предприятие «Городец»

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко постоянно снится один и тот же сон, связанный с его прошлым. Об этом глава государства рассказал во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщил Telegram-канал «Пул Первого» .

Во время рабочей поездки в Шкловский район Лукашенко посетил предприятие ЗАО «АСБ-Агро Городец», которым руководил в 1980-х годах. Во время встречи с сотрудниками предприятия он признался, что приехал, потому что ему постоянно снится «Городец».

«Снится, что я опять работаю в „Городце“. А потом во сне думаю: почему я у кого-то что-то прошу, я же президент. „Городец“ этот не отпускает», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что у него получалось приехать раньше, а сейчас решил заехать, когда возвращался из Москвы.

Ранее президент Белоруссии признался, что очень любит картошку. Из-за этого он иногда грешит, нарушая диету.