«Страшнее COVID-19». Итальянцы массово умирают в муниципалитете Кастильон-Фиорентино

В итальянском муниципалитете Кастильон-Фиорентино в начале года зафиксировали аномальный скачок уровня смертности. Об этом сообщил мэр города Марио Аньелли в Facebook*.

Градоначальник заявил, что за первые девять январских дней в городе, где проживает 13 тысяч человек, зафиксировали 14 смертей, это почти втрое выше среднего показателя 2025 года.

«Такого никогда не было, даже с COVID-19», — заявил Аньелли.

Газета La Repubblica со ссылкой на администрацию города сообщила, что некоторым из умерших было примерно 60 лет, они не имели видимых проблем со здоровьем. Похоронные церемонии проходят непрерывно, а местные часовни и муниципальные кладбища перегружены.

Причины роста смертности пока не выяснили. Градоначальник предположил, что отдельные случаи могут быть связаны с гриппом, но для подтверждения связи смертей с вирусом нужны официальные данные от службы здравоохранения.

