«Страшнее COVID-19». Итальянцы массово умирают в муниципалитете Кастильон-Фиорентино
В итальянском муниципалитете Кастильон-Фиорентино в начале года зафиксировали аномальный скачок уровня смертности. Об этом сообщил мэр города Марио Аньелли в Facebook*.
Градоначальник заявил, что за первые девять январских дней в городе, где проживает 13 тысяч человек, зафиксировали 14 смертей, это почти втрое выше среднего показателя 2025 года.
«Такого никогда не было, даже с COVID-19», — заявил Аньелли.
Газета La Repubblica со ссылкой на администрацию города сообщила, что некоторым из умерших было примерно 60 лет, они не имели видимых проблем со здоровьем. Похоронные церемонии проходят непрерывно, а местные часовни и муниципальные кладбища перегружены.
Причины роста смертности пока не выяснили. Градоначальник предположил, что отдельные случаи могут быть связаны с гриппом, но для подтверждения связи смертей с вирусом нужны официальные данные от службы здравоохранения.
Ранее врач Александр Мясников заявил, что вспышка гонконгского гриппа в России может привести к массовому переходу граждан на дистанционную работу. Это поможет сдержать вирус.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.