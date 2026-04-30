Ряд государств на обзорной конференции ДНЯО в Нью-Йорке организовал антироссийскую кампанию, перенеся в зал заседания элементы гибридной войны против России. Об этом в ответном слове на конференции заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, его слова передало РИА «Новости» .

«Все, что мы наблюдаем в зале заседаний, свидетельствует о том, что в очередной раз коллективный Запад в лице целого ряда государств организовал широкомасштабную, хорошо срежиссированную политическую кампанию против России», — заявил Белоусов.

По словам посла, большинство выступивших с антироссийскими заявлениями государств являются членами НАТО, который враждебно настроен не только к России, но и к тем странам, которые отстаивают свой суверенитет. В адрес России на заседании прозвучало более 50 выпадов.

Ранее на Кипре устроили митинг против русофобии на неформальном саммите ЕС. В акции приняли участие многочисленные общественники, местные эксперты и представители партий. Они разместили около 45 плакатов с антинатовскими и антирусофобскими призывами на пути следования европейских лидеров к месту встречи.