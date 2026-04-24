Митинг против антироссийской риторики на неформальной встрече лидеров стран Евросоюза проходит на Кипре. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«По пути следования [к месту встречи лидеров] находятся 45 плакатов с антинатовскими и антирусофобскими призывами», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в акции принимают участие многочисленные общественники, местные эксперты и представители партий. Они держат плакаты с надписями: «Россия нам не враг», «Остановите русофобию», «Остановите санкции против России». На митинге видны флаги двух стран, Знамя Победы и знамена с христианской символикой.

Неформальная встреча глав государств Евросоюза проходит на Кипре в Никосии и Айя-Напе 23–24 апреля.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что конфликт на Украине стал для Запада прикрытием русофобии.