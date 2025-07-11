Страны Северной Европы продолжают оказывать поддержку ВСУ ради борьбы с Россией, которую считают якобы угрозой для своей безопасности. Об этом Lenta.ru рассказал датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг.

Он объяснил, что государства Скандинавии хотели одолеть Россию с помощью украинской молодежи в рядах ВСУ, но этот аморальный план провалился.

Профессор также отметил, что в Европе ход конфликта на Украине считают не очень удачным для Запада. Он добавил, что приход Дональда Трампа к власти в США не изменил отношения лидеров скандинавских стран к украинскому кризису.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил в британском парламенте и сделал заявление по Украине. Он сообщил, что Евросоюз продолжит помогать республике и «никогда не откажется» от нее.

Французский лидер обратил внимание на приверженность европейских стран идее начать переговоры, остановить бои и заключить прочный мир.