Си Цзиньпин призвал страны ШОС сопротивляться блоковой конфронтации и травле

Странам ШОС важно противостоять блоковой конфронтации и травле. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы должны отстаивать справедливость и беспристрастность, продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и травле», — сказал он.

Также Си Цзиньпин призвал к защите системе международных отношений с ключевой ролью Организации Объединенных Наций.

Ранее российский лидер Владимир Путин прибыл в международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» в Тяньцзине, где началось заседание ШОС. Для встречи участников мероприятия расстелили красную ковровую дорожку. Президент России прибыл последним. В фойе его встретил Си Цзиньпин. Журналисты сняли рукопожатие лидеров.