Страны Северо-Балтийской восьмерки одобрили план Трампа по Украине

Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу американского президента Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Украине. Совместное заявление государств NB8 10 августа опубликовали на сайте правительства Норвегии.

«Мы приветствуем инициативу президента Дональда Трампа, направленную на стремление положить конец конфликту и заложить основы прочного и справедливого мира, который обеспечит стабильность Европы и безопасность Украины», — заявили в восьмерке.

Страны NB8 также заявили о готовности продолжать предоставление финансовой и военной помощи Украине, а также вводить и поддерживать ограничительные меры в отношении России.

В состав Северо-Балтийской восьмерки входят Швейция, Исландия, Финляндия, Норвегия, Литва, Латвия, Эстония и Дания.

Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза захотели переговорить с Трампом до его встречи с Владимиром Путиным.