Лидеры ЕС захотели переговорить с Трампом до его встречи с Путиным

Bloomberg: лидеры Европы хотят поговорить с Трампом до его встречи с Путиным

Европейские лидеры намерены провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, страны ЕС хотят обсудить позицию с американским президентом до пятницы, 15 августа, когда запланирован саммит Трампа и Путина.

Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча пройдет на Аляске. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры сосредоточат внимание на вариантах долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

При этом, по данным американских СМИ, Владимир Зеленский возможно будет находиться на Аляске в день встречи президентов России и США, однако в переговорах он участвовать не будет.