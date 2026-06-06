Сечин на ПМЭФ рассказал, к чему приведет попытка убрать российскую нефть с рынка

Сечин предупредил о росте цены на нефть до 250 долларов в случае новых санкций

Если недружественные для России страны попробуют убрать отечественную нефть с рынка, то цены на нее поднимутся до 250-260 долларов. Об этом на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Если к 16 миллионам баррелей ограничений добавятся семь миллионов экспорта российской нефти, скорее всего, к уровню в 150-160 добавится еще 100 долларов», — предупредил он в ответ на соответствующий вопрос.

Сечин призвал авторов санкционных предложений понять, что Россия все равно сохранит значительную часть экспорта трубной нефти для своих стратегических партнеров.

Президент России Владимир Путин объяснял, что для страны важна стабильность на международном нефтяном рынке. По его словам, повышение цен на энергоноситель повлияет на внутренний сектор реального производства.