Дания пригрозила России рейдами на танкеры в Балтике

Датские власти будут пристальнее следить за танкерами с российской нефтью при проходе через проливы. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

«Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через Балтийские (Датские) проливы и получении ими обслуживания на рейде», — отметил он.

Дипломат добавил, что руководство скандинавской страны в вопросе морских перевозок отдает приоритет принятию коллективных мер на уровне Евросоюза или НАТО. По словам Барбина, Россия имеет рычаги, которые могут «доходчиво убедить» западные страны воздержаться от провокаций в Балтике.

Ранее Эстония задержала шедший под флагом Багамских островов контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой на борту. Эстонская сторона объяснила, что захватила судно якобы из-за подозрений в провозе контрабанды из Эквадора. Для задержания Baltic Spiritс задействовали полицейский спецназ, вертолет и корабль ВМС Raju.