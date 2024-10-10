Страны Глобального Юга назвали новым газовым регионом

Мировой рынок газа стал свидетелем появления нового региона-потребителя, границы которого раскинулись по Центральной и Южной Азии, Кавказу и Дальнему Востоку. С таким заявлением выступил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Он пояснил, что за 25 лет потребление энергоносителей странами Глобального Юга выросло до 55% от всего мирового спроса, а в будущем окажется еще выше — до 70%.

«Мы видим и являемся свидетелями и участниками совершенно уникального явления — формирования нового устойчивого газового региона», — привел слова Миллера ТАСС.

Глава «Газпрома» добавил, что с начала года мировой спрос на газ вырос до 60 миллиардов кубометров и основная доля пришлась на Китай и Индию, куда Россия увеличила поставки в два раза и рассчитывает на новые переговоры и договоренности.

В ходе выступления Миллер также раскритиковал европейских политиков. Он подчеркнул что их поведение приведет к перебоям в поставках и росту цен. Эта ситуация приведет к дальнейшему разрушению промышленности Евросоюза.