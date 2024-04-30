Мир 30 апреля 2024, 14:26 Страны G7 решили сократить зависимость от поставок товаров ядерной энергетики из России G7 сократят зависимость от поставок товаров ядерной энергетики из РФ РИА «Новости»

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Страны G7 решили сократить зависимость от поставок из России товаров ядерной энергетики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи министров по делам климата, энергетики и окружающей среды в Турине, сообщило издание «Прайм».

«Мы подтверждаем обязательство лидеров стран G7 сократить зависимость от товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой, поставляемых из России», — следует из документа.

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«Большая семерка» также намерена содействовать диверсифицированной цепочке поставок топлива, «свободной от влияния» российской стороны.

Страны G7 также рассмотрят вопрос об отказе от российского сжиженного природного газа. Этот вопрос стоит как на технической, так и на политической повестке дня.

В России неоднократно говорили о том, что страна справится с давлением санкций, которое Запад продолжает усиливать. Государствам не хватает мужества признать провал антироссийских рестрикций.