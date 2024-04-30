Страны G7 обсудят перспективы отказа от российского СПГ | 360°

Мир 30 апреля 2024, 02:04 Страны G7 обсудят перспективы отказа от российского СПГ Пикетто-Фратин: G7 обсудит на саммите возможность отказа от российского СПГ РИА «Новости»

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Страны «Большой семерки» рассмотрят вопрос об отказе от российского сжиженного природного газа. Об этом, как сообщило агентство Askanews, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин.

«Этот вопрос стоит как на технической, так и на политической повестке дня. <…> Мы работаем над этим, если бы было окончательное решение, я бы сообщил об этом», — заявил он.

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Ранее сообщалось, что Европе хотят запретить покупать российский сжиженный природный газ. В МИД Швеции по этому поводу сообщили, что такое требование будет в новом пакете антироссийских санкций. Впрочем, европейские страны все равно продолжат покупать российский СПГ, только уже по более высоким ценам.