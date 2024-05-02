Россия сможет ответить на конфискацию своих замороженных активов двумя способами | 360°

02 мая 2024, 17:08
Россия сможет ответить на конфискацию своих замороженных активов двумя способами
Reuters: у РФ есть два варианта ответа на возможную конфискацию своих активов
У российских властей есть два варианта ответа на возможную конфискацию замороженных активов страны. Об этом сообщило агентство Reuters.
Экономисты и юристы, с которыми пообщались журналисты издания, утверждают, что Россия может конфисковать западные ценные бумаги, хранящиеся на специальных счетах типа «С».
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«Правительство [также] может рассмотреть меры по блокированию небиржевых активов, которые все еще принадлежат недружественным странам», — добавили в агентстве.
Ранее американский журналист Клейтон Моррис отметил, что президент США Джо Байден объявил России экономическую войну, подписав закон о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщал RT.
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