Россия сможет ответить на конфискацию своих замороженных активов двумя способами | 360°

Мир 02 мая 2024, 17:08 Россия сможет ответить на конфискацию своих замороженных активов двумя способами Reuters: у РФ есть два варианта ответа на возможную конфискацию своих активов РИА «Новости»

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У российских властей есть два варианта ответа на возможную конфискацию замороженных активов страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Экономисты и юристы, с которыми пообщались журналисты издания, утверждают, что Россия может конфисковать западные ценные бумаги, хранящиеся на специальных счетах типа «С».

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«Правительство [также] может рассмотреть меры по блокированию небиржевых активов, которые все еще принадлежат недружественным странам», — добавили в агентстве.

Ранее американский журналист Клейтон Моррис отметил, что президент США Джо Байден объявил России экономическую войну, подписав закон о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщал RT.