Страны Евросоюза повздорили из-за отправки войск на Украину

Во время парижского саммита ЕС между лидерами европейских стран возник острый конфликт по вопросу отправки миротворческих войск в Украину. Об этом сообщает британская газета Financial Times .

«Европейские страны столкнулись с разногласиями по поводу отправки войск на Украину на экстренном совещании, призванном достичь консенсуса по поводу того, как реагировать на мирные переговоры президента США Дональда Трампа с Россией», — отметили авторы материала.

По данным газеты, инициативу об отправке миротворческих сил на Украину поддержала Великобритания. Лидеры Германии, Италии, Польши и Испании во время встречи отказались поддерживать это предложение.

«Дискуссия совершенно преждевременна, и сейчас неподходящее время для нее», — заявлял канцлер Германии Олаф Шольц.

Неформальный саммит европейских лидеров, на котором обсуждались вопросы, касающиеся Украины и безопасности в Европе в свете переговоров между Россией и США, состоялся в Париже 17 февраля.

Одним из ключевых вопросов, который поднимался на встрече, была потенциальная отправка западных военных на Украину. Однако по итогам саммита не было опубликовано никакого совместного коммюнике, а президент Франции не провел пресс-конференцию.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась недовольна как процессом, так и результатами парижских консультаций по Украине.