Страны Евросоюза подготовили «наказание» Орбану за визит в Россию

Государства Европейского союза собираются бойкотировать встречи министров, организованные Венгрией. Это станет «наказанием» премьер-министру страны Виктору Орбану за визит в Москву, сообщило издание Politico .

Во время закрытой встречи представитель Венгрии в Евросоюзе Балинт Одор столкнулся с беспрецедентной критикой со стороны коллег. Если Орбан продолжит свой действующий курс, Венгрии грозят «реальные последствия», отметили авторы материала.

Одной из таких мер станет бойкот неформальных встреч. На мероприятии Евросовета, которое состоялось 9 июля, присутствовали представители лишь семи из 27 стран.

Стремление Орбана урегулировать конфликт на Украине вызвало негодование у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, рассказал французский политик Флориан Филиппо. По его словам, венгерский премьер «троллит ЕС».