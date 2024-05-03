Страны Евросоюза испугались обратного эффекта конфискации активов России | 360°

Мир 03 мая 2024, 11:43 Страны Евросоюза испугались обратного эффекта конфискации активов России FT: страны ЕС боятся, что заморозка активов России вызовет волну репараций Unsplash

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Члены Евросоюза опасаются изымать замороженные активы России по нескольким причинам. В случае переговоров с Украиной страна попросит заложенные деньги обратно, а другие государства потребуют выплаты репараций за конфликты прежних лет, сообщило издание Financial Times.

Немецкий чиновник заявил о существовании финансовых рисков при использовании доходов от замороженных активов в качестве залога для кредитов или облигаций на помощь Украине. По его словам, в случае мирных переговоров Россия потребует свои деньги обратно, а Евросоюз не сможет их вернуть.

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«Может сложиться ситуация, при которой Россия потребует вернуть ее замороженные активы и в обмен согласится на территориальные уступки Украине. Вы не можете сделать этого, если вы уже заложили эти активы», — предупредил он.

Кроме того, на Западе опасаются, что изъятие российских активов в пользу Украины вызовет «шквал репарационных требований». Например, страны, пострадавшие от двух мировых войн, потребуют возмещения от Германии, а бывшие колонии — от метрополий.

Страны «Большой семерки» перестали обсуждать полную конфискацию активов России, несмотря на призывы Украины. Ura.ru сообщил, что из страха возмездия они занялись поиском альтернативных вариантов использования этих денег.