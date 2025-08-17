Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что при заключении мирного соглашения или перемирия Украина может признать факт утраты территорий. Выступление политика транслировали на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Французский лидер по итогам консультаций «коалиции желающих» сделал заявление для журналистов. Макрон отметил, что страна при заключении перемирия, прекращения огня или мирного соглашения может признать потерю определенных территорий. Тот факт, что они «заморожены».

«Она не признает, что они под суверенитетом другого государства, но она признает, что она их потеряла в результате боевых действий. Это не противоречит международному праву», — подчеркнул французский лидер.

Макрон добавил, что такое признание возможно только при получении гарантий безопасности.

Ранее гендиректор РФПИ, член делегации на переговорах в Анкоридже Кирилл Дмитриев отметил, что «разжигатели войны/саботажники» в Евросоюзе и Великобритании запаниковали. Они опасаются возможного урегулирования украинского кризиса.