Страны Европы обсудили операции по захвату танкеров теневого флота

Bloomberg: Британия обсуждает со странами Балтии и Европы захват танкеров РФ

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из стран Северной Европы и Балтии захват танкеров, связанных с теневым флотом России. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По информации источника, на Мюнхенскй конференции по безопасности встретились представители 10 стран.

От Британии также присутствовал глава вооруженных сил Ричард Найтон, предложивший взять ответственность за Баренцево море и северную часть Атлантического океана.

Агентство подчеркнуло, что роль США в инициативе пока неизвестна, однако вероятна их координация с другими участниками. Журналисты напомнили, что Британия, Евросоюз и США ввели ограничения против более чем 600 танкеров под предлогом вероятной связи с Россией.

Ранее власти Эстонии задержали контейнеровоз под флагом Багам у острова Найссар, подозревая морской грузовик в контрабанде в Россию.