Страны Европы обсудили операции по захвату танкеров теневого флота
Bloomberg: Британия обсуждает со странами Балтии и Европы захват танкеров РФ
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из стран Северной Европы и Балтии захват танкеров, связанных с теневым флотом России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По информации источника, на Мюнхенскй конференции по безопасности встретились представители 10 стран.
От Британии также присутствовал глава вооруженных сил Ричард Найтон, предложивший взять ответственность за Баренцево море и северную часть Атлантического океана.
Агентство подчеркнуло, что роль США в инициативе пока неизвестна, однако вероятна их координация с другими участниками. Журналисты напомнили, что Британия, Евросоюз и США ввели ограничения против более чем 600 танкеров под предлогом вероятной связи с Россией.
Ранее власти Эстонии задержали контейнеровоз под флагом Багам у острова Найссар, подозревая морской грузовик в контрабанде в Россию.