Эстония задержала контейнеровоз с российским экипажем на борту

Контейнеровоз под флагом Багамских островов задержали эстонские власти у острова Найссар по подозрению в контрабанде в Россию. Об этом сообщило издание ERR со ссылкой на заявление местной полиции.

Контейнеровоз Baltic Spirit следовал из Эквадора в Санкт-Петербург и зашел в воды Эстонии для бункеровки. Первичный таможенный контроль проводили, когда судно находилось на официальной якорной стоянке.

Судно остановили 3 февраля в 17:10. В операции участвовали Налогово-таможенный департамент, полиция и Военно-морские силы страны.

На борт контейнеровоза высадился полицейский спецназ K-komando. Для высадки использовали вертолет департамента полиции и погранохраны, а также корабль ВМС Raju.

Также в операции участвовали корабль Admiral Cowan и катер государственного флота Ahto-26. К мероприятиям привлекли и департамент транспорта.

