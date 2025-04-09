Страны ЕС утвердили пошлины против США

Совет Евросоюза согласовал первый пакет тарифов против США, который вступит в силу 15 апреля. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте Еврокомиссии.

«Сегодня государства — члены ЕС проголосовали в поддержку предложения Еврокомиссии о введении торговых контрмер против Соединенных Штатов», — отметили в документе.

Пошлины станут ответом на первый блок американских тарифов на сталь и алюминий. Второй пакет Еврокомиссия планирует ввести 15 мая.

Детали новых тарифов в сообщении не раскрываются, однако источники Bloomberg указали, что они составят до 25%. Официальная информация появится после публикации в журнале ЕС.

Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск обратился к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с просьбой пересмотреть тарифную политику. Пока что американский лидер не прислушался к бизнесмену.