Из-за 21-го пакета санкций против России страны ЕС не смогут использовать вертолеты Ка-32, чтобы тушить лесные пожары. Об этом сообщило Berliner Zeitung .

Европейских операторов вынудили вывести машины из эксплуатации из-за ограничений на поставку запчастей и техобслуживание. По данным издания, правительство Испании просило смягчить рестрикции в отношении пожарной техники несколько раз, но Еврокомиссия отказала.

Кроме того, лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо заявил, что санкции лишили Испанию «критически важных средств для борьбы с катастрофическими пожарами».

Недавно ЕС признал ошибкой пакетный принцип санкций против России.