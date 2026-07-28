Евросоюз признал ошибкой пакетный принцип санкций против России

Политолог Станкевич: ЕС загнал себя в тупик санкциями против России

Бойкот со стороны Греции и других европейских стран в ходе утверждения последнего пакета санкций против России стал доказательством ошибочности подобной политики. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Он подчеркнул, что примеру Греции, которая выступила против запрета на морской экспорт российского сжиженного природного газа, чтобы защитить собственные экономические интересы, теперь последуют другие страны.

«У Греции никакой критической зависимости от российского СПГ нет. Но эта страна — мировой лидер в сфере морских перевозок и не хочет терять свою долю рынка. Тем более что этим занимается очень влиятельная бизнес-группа, которая также выступает главным спонсором греческого правительства», — заявил Станкевич.

Политолог добавил, что теперь сторонникам санкционного давления на Россию придется радикально менять свой подход.

О новых форматах санкционной политики ЕС против России и причинах медленного разрушения западной солидарности читайте в материале 360.ru.