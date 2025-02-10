Страны ЕС до конца недели согласуют 16-й пакет санкций против России

Страны ЕС намереваются до конца недели согласовать 16-й пакет санкций против России и подготовить его к окончательному утверждению. Это следует из повестки заседаний постпредов стран — участниц организации.

Обсудят новые ограничения в среду, на утверждение передадут после заседания в пятницу, а ввести в действие планируют к 24 февраля. Меры будут как персональными, так и экономическими.

Ранее, по данным газеты Politico, ЕС вознамерился захватить танкеры в Балтийском море, якобы входящие в российский «теневой фронт». Для этого страны, имеющие выход к морю, планируют начать задерживать суда под предлогом ущерба окружающей среде.

Кроме того, Эстония и Литва хотят создать перечень «надежных» страховщиков, чтобы не пропускать через Балтику суда, застрахованные в других компаниях.