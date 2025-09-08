Путин подключился к внеплановому онлайн-саммиту БРИКС

Президент России Владимир Путин принимает участие во внеочередном саммите БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Среди участников саммита — глава Китая Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президента Ирана Масуд Пезешкиан, наследный принц ОАЭ Халид ибн Мухаммад Аль Нахайян и другие.

Собравшиеся обсудили вопросы сотрудничества стран — участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что мероприятие проходит в закрытом режиме, выступление президента открывать для публики не планируют.

Инициатором встречи стал президент Бразилии Инасиу Лула да Силва, темой — торговая политика президента США Дональда Трампа. Участие Путина в саммите Песков подтвердил 5 сентября.