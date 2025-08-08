Страны БРИКС начали готовить жесткий ответ на пошлины Трампа

Государства БРИКС приступили к проработке ответных мер на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества политолог Алексей Малинин, сообщило РИА Новости .

Он предположил, что обложение американскими пошлинами могло стать одной из тем консультаций, которые прошли в Кремле. Вопрос обсуждался в том числе советником индийского премьер-министра по вопросам нацбезопасности Аджитом Довал, помощником президента Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Сергеем Шойгу.

Эксперт подчеркнул, что Белый дом введенными им экономическими ограничениями только поставил Индию в сложное положение и афишировал тарифное давление. По его мнению, действия Трампа привели к еще большему сближению стран БРИКС.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент Владимир Путин встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довал. Индийский представитель рассказал о том, что страны установили очень хорошие партнерские отношения. Также он анонсировал визит российского лидера в Индию в конце года.